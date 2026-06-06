Кто станет чемпионкой «Ролан Гаррос» — Мирра Андреева или Майя Хвалиньска?

Сегодня, 6 июня, на грунтовых кортах Парижа завершатся матчи основной сетки Открытого чемпионата Франции — 2026 у женщин в одиночном разряде. В рамках соревновательного дня пройдёт встреча финала турнира, в котором сразятся 114-я ракетка мира польская теннисистка Майя Хвалиньска и россиянка Мирра Андреева, занимающая в рейтинге WTA восьмое место. Начало матча запланировано на 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

В преддверии финального матча «Чемпионат» предлагает пройти опрос: «Кто станет чемпионкой «Ролан Гаррос» – 2026?»

Действующей победительницей турнира в Париже является американская теннисистка Кори Гауфф. В прошлогоднем финале она одолела нынешнюю первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко