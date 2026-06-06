«Это лучшая история года в теннисе». Иснер — о Майе Хвалиньске

Победитель 16 турниров на уровне ATP, бывшая восьмая ракетка мира американский теннисист Джон Иснер высказался о польке Майе Хвалиньске, вышедшей в финал «Ролан Гаррос» — 2026, начав турнир с квалификации.

«Нечасто увидишь, чтобы женщины‑теннисистки били по мячу сильно и высоко, а потом думали: «Сейчас проскочу и пробью с лёта». В туре WTA это не такое уж обычное дело, а она так делает. На это потрясающе смотреть. На мой взгляд, это не преувеличение. Это лучшая история года в теннисе — безусловно, в женском туре. Можно даже сказать, что и в теннисе в целом», — приводит слова Иснера Tennis Head.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Майя Хвалиньска – Мирра Андреева в финале «Ролан Гаррос» — 2026.