Чесноков: Андрееву называют абсолютным фаворитом финала «РГ», но ей будет очень непросто

Бывшая девятая ракетка мира, финалист Кубка Дэвиса (1995) Андрей Чесноков поделился ожиданиями от финала женского «Ролан Гаррос» — 2026. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Майя Хвалиньска – Мирра Андреева.

«Хвалиньска легко прошла квалификацию. Хотя можно подумать: как такое может быть, что игрок из квалификации играет в финале «Ролан Гаррос»? Однако она играет здорово, хорошо двигается и видит корт. Против неё крайне неудобно. Для меня участие Хвалиньски в финале — сюрприз.

Андреева впервые сыграет в финале турнира «Большого шлема». Мирра обыграла Костюк, и все начинают: «Абсолютный фаворит финала!» Но украинка совершила много невынужденных ошибок, и Андреева, конечно, фаворит, но ей будет очень непросто», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.