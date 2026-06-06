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Чесноков: Андрееву называют абсолютным фаворитом финала «РГ», но ей будет очень непросто

Чесноков: Андрееву называют абсолютным фаворитом финала «РГ», но ей будет очень непросто
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Бывшая девятая ракетка мира, финалист Кубка Дэвиса (1995) Андрей Чесноков поделился ожиданиями от финала женского «Ролан Гаррос» — 2026. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Майя Хвалиньска – Мирра Андреева.

Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:00 МСК
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Хвалиньска легко прошла квалификацию. Хотя можно подумать: как такое может быть, что игрок из квалификации играет в финале «Ролан Гаррос»? Однако она играет здорово, хорошо двигается и видит корт. Против неё крайне неудобно. Для меня участие Хвалиньски в финале — сюрприз.

Андреева впервые сыграет в финале турнира «Большого шлема». Мирра обыграла Костюк, и все начинают: «Абсолютный фаворит финала!» Но украинка совершила много невынужденных ошибок, и Андреева, конечно, фаворит, но ей будет очень непросто», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

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