Бывший тренер Серены Уильямс положительно высказался о М. Андреевой перед финалом «РГ»

Рик Макки, бывший тренер Серены Уильямс, положительно высказался о россиянке Мирре Андреевой в преддверии финала «Ролан Гаррос» — 2026, где Андреева сыграет с полькой Майей Хвалиньской. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

«Первый из множества «Больших шлемов» – в меню у Русского Кролика. Она будет номером один в мире, если сохранит позитивность мышления и стойкость духа.

У Андреевой самый большой набор инструментов. Она лучше всех в этом виде спорта понимает геометрию корта, меняет направление мяча в начале розыгрыша и выполняет удачные угловые удары, направляя мяч в коридор. Её подача стала мощнее, и это ей тоже поможет добиться успеха», – написал Макки у себя на странице в соцсети.