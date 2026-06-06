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Бывший тренер Серены Уильямс положительно высказался о М. Андреевой перед финалом «РГ»

Бывший тренер Серены Уильямс положительно высказался о М. Андреевой перед финалом «РГ»
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Рик Макки, бывший тренер Серены Уильямс, положительно высказался о россиянке Мирре Андреевой в преддверии финала «Ролан Гаррос» — 2026, где Андреева сыграет с полькой Майей Хвалиньской. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:00 МСК
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Первый из множества «Больших шлемов» – в меню у Русского Кролика. Она будет номером один в мире, если сохранит позитивность мышления и стойкость духа.

У Андреевой самый большой набор инструментов. Она лучше всех в этом виде спорта понимает геометрию корта, меняет направление мяча в начале розыгрыша и выполняет удачные угловые удары, направляя мяч в коридор. Её подача стала мощнее, и это ей тоже поможет добиться успеха», – написал Макки у себя на странице в соцсети.

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