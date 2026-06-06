Каливод высказался о матче Андреева — Хвалиньска в финале «Ролан Гаррос» — 2026

Заслуженный тренер России по теннису Александр Каливод отметил, что восьмой ракетке мира Мирре Андреевой предстоит серьёзная тактическая работа перед финалом «Ролан Гаррос» — 2026.

«Полька иногда находит очень неожиданные решения. Она справа крутит, делает хорошо укороченные. Во время полуфинала тренер Мирры Кончита Мартинес находилась на трибунах и наблюдала за соперницей. Да, стиль игры оригинальный, но я думаю, что будет проделана большая аналитическая работа, потому что нужно быть очень хорошо готовой тактически, плюс Диана [Шнайдер] тоже может что-то подсказать Мирре. Мартинес была очень грамотным игроком, у неё был опыт больших побед на турнирах «Большого шлема», она умела себя подводить к важным матчам.

Без нервов не обойдётся, девочка в 19 лет впервые вышла в финал турнира «Большого шлема». Я вспоминаю, как в своё время примерно в таком же возрасте до финала «Ролан Гаррос» дошла Наташа Зверева, зажалась и проиграла Штеффи Граф со счётом 0:6, 0:6. Я надеюсь, что у Мирры [Андреевой] получится реализовать всё задуманное», — приводит слова Каливода ТАСС.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Майя Хвалиньска – Мирра Андреева в финале «Ролан Гаррос» — 2026.