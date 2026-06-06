Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Каливод высказался о матче Андреева — Хвалиньска в финале «Ролан Гаррос» — 2026

Каливод высказался о матче Андреева — Хвалиньска в финале «Ролан Гаррос» — 2026
Комментарии

Заслуженный тренер России по теннису Александр Каливод отметил, что восьмой ракетке мира Мирре Андреевой предстоит серьёзная тактическая работа перед финалом «Ролан Гаррос» — 2026.

Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:00 МСК
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Полька иногда находит очень неожиданные решения. Она справа крутит, делает хорошо укороченные. Во время полуфинала тренер Мирры Кончита Мартинес находилась на трибунах и наблюдала за соперницей. Да, стиль игры оригинальный, но я думаю, что будет проделана большая аналитическая работа, потому что нужно быть очень хорошо готовой тактически, плюс Диана [Шнайдер] тоже может что-то подсказать Мирре. Мартинес была очень грамотным игроком, у неё был опыт больших побед на турнирах «Большого шлема», она умела себя подводить к важным матчам.

Без нервов не обойдётся, девочка в 19 лет впервые вышла в финал турнира «Большого шлема». Я вспоминаю, как в своё время примерно в таком же возрасте до финала «Ролан Гаррос» дошла Наташа Зверева, зажалась и проиграла Штеффи Граф со счётом 0:6, 0:6. Я надеюсь, что у Мирры [Андреевой] получится реализовать всё задуманное», — приводит слова Каливода ТАСС.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Майя ХвалиньскаМирра Андреева в финале «Ролан Гаррос» — 2026.

Материалы по теме
Мирра Андреева сыграет в финале «Ролан Гаррос»! Все российские финалистки ТБШ
Мирра Андреева сыграет в финале «Ролан Гаррос»! Все российские финалистки ТБШ
Выбираем Лучшего букмекера страны!
Выбираем Лучшего букмекера страны!
Голосуй
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android