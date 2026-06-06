«Она давно не наша». Тарпищев — о смене Алисой Октябрёвой гражданства

Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отреагировал на скорую смену российской теннисисткой Алисой Октябрёвой гражданства, заявив, что российская сторона не имеет отношения к воспитанию спортсменки. Ранее Октябрёва поделилась, что получила одобрение на получение паспорта Чехии.

«К воспитанию Октябрёвой мы не имеем отношения. Она уже давно живёт в Чехии, куда переехала с родителями. Так что она давно не наша», – приводит слова Тарпищева ТАСС.

В финале юниорского «Ролан Гаррос» — 2026, который пройдёт сегодня, 6 июня, Октябрёва сразится с китаянкой Синьжань Сунь. Начало матча запланировано на 13:30 мск.