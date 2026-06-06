«Она давно не наша». Тарпищев — о смене Алисой Октябрёвой гражданства
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Президент Федерации тенниса России (ФТР) Шамиль Тарпищев отреагировал на скорую смену российской теннисисткой Алисой Октябрёвой гражданства, заявив, что российская сторона не имеет отношения к воспитанию спортсменки. Ранее Октябрёва поделилась, что получила одобрение на получение паспорта Чехии.
«К воспитанию Октябрёвой мы не имеем отношения. Она уже давно живёт в Чехии, куда переехала с родителями. Так что она давно не наша», – приводит слова Тарпищева ТАСС.
В финале юниорского «Ролан Гаррос» — 2026, который пройдёт сегодня, 6 июня, Октябрёва сразится с китаянкой Синьжань Сунь. Начало матча запланировано на 13:30 мск.
Ролан Гаррос — девушки. Финал
06 июня 2026, суббота. 13:40 МСК
Алиса Октябрёва
А. Октябрёва
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Синьжань Сунь
С. Сунь
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