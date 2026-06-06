Майя Хвалиньска — самая низкорейтинговая финалистка «Ролан Гаррос» с 1975 года

114-я ракетка мира польская теннисистка Майя Хвалиньска стала самой низкорейтинговой финалисткой Открытого чемпионата Франции с момента появления рейтинга WTA в 1975 году. В финале «Ролан Гаррос» — 2026 Хвалиньска сыграет с россиянкой Миррой Андреевой, занимающей в мировом рейтинге восьмое место. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Ранее это достижение принадлежало ещё одной польке, Иге Швёнтек. В 2020 году она выступала на «Ролан Гаррос» в статусе 50-й ракетки мира и выиграла турнир.

Два последних матча на турнире в Париже Хвалиньска провела с россиянками: в четвертьфинале она одолела Анну Калинскую (7:6 (7:3), 6:3), а в полуфинале оказалась сильнее Дианы Шнайдер (7:6 (7:4), 6:4).