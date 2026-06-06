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Майя Хвалиньска — самая низкорейтинговая финалистка «Ролан Гаррос» с 1975 года

Майя Хвалиньска — самая низкорейтинговая финалистка «Ролан Гаррос» с 1975 года
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114-я ракетка мира польская теннисистка Майя Хвалиньска стала самой низкорейтинговой финалисткой Открытого чемпионата Франции с момента появления рейтинга WTA в 1975 году. В финале «Ролан Гаррос» — 2026 Хвалиньска сыграет с россиянкой Миррой Андреевой, занимающей в мировом рейтинге восьмое место. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:00 МСК
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Ранее это достижение принадлежало ещё одной польке, Иге Швёнтек. В 2020 году она выступала на «Ролан Гаррос» в статусе 50-й ракетки мира и выиграла турнир.

Два последних матча на турнире в Париже Хвалиньска провела с россиянками: в четвертьфинале она одолела Анну Калинскую (7:6 (7:3), 6:3), а в полуфинале оказалась сильнее Дианы Шнайдер (7:6 (7:4), 6:4).

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