Хвалиньска — Андреева: прямая онлайн-трансляция финала «Ролан Гаррос» начнётся в 16:00
Поделиться
Сегодня, 6 июня, на грунтовых кортах Парижа завершатся матчи основной сетки Открытого чемпионата Франции — 2026 у женщин в одиночном разряде. В рамках соревновательного дня пройдёт встреча финала турнира, в котором сразятся 114-я ракетка мира польская теннисистка Майя Хвалиньска и россиянка Мирра Андреева, занимающая в рейтинге WTA восьмое место.
Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:00 МСК
114
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Не начался
|1
|2
|3
|
|
8
Мирра Андреева
М. Андреева
Онлайн-трансляция финала Открытого чемпионата Франции среди женщин начнётся в 16:00 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.
Действующей победительницей турнира в Париже является американская теннисистка Кори Гауфф. В прошлогоднем финале она одолела нынешнюю первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко
Материалы по теме
Выбираем Лучшего букмекера страны!Голосуй
Комментарии
- 6 июня 2026
-
14:35
-
14:32
-
14:21
-
14:20
-
14:03
-
14:00
-
14:00
-
13:41
-
13:35
-
13:20
-
13:00
-
12:58
-
12:54
-
12:43
-
12:35
-
12:30
-
12:10
-
12:06
-
12:00
-
11:41
-
11:30
-
11:17
-
11:02
-
11:00
-
11:00
-
10:47
-
10:30
-
10:30
-
10:00
-
09:40
-
09:30
-
09:30
-
06:57
-
00:48
-
00:30