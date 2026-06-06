«Если дрогнет — проиграет». Чесноков — о Звереве в финале «Ролан Гаррос»

Бывшая девятая ракетка мира, финалист Кубка Дэвиса (1995) Андрей Чесноков поделился ожиданиями от финала мужского «Ролан Гаррос» — 2026, в котором немец Александр Зверев сразится с итальянцем Флавио Коболли.

«Для Коболли это дебют в финале, да и в полуфинале он был впервые. Итальянец играет здорово, я видел множество его матчей. Зверев же идёт к мечте о победе в турнире «Большого шлема». Он побеждал на Олимпиаде, хорошо играл с Алькарасом. И сейчас Александр — фаворит. Единственное, для победы ему надо быть психологически железным. Если дрогнет — проиграет», — сказал Чесноков в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.