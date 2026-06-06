Гранольерс/Себальос защитили титулы чемпионов «Ролан Гаррос» в парном разряде

Дуэт испанского теннисиста Марселя Гранольерса и аргентинца Орасио Себальоса во второй раз подряд выиграл «Ролан Гаррос» в мужском парном разряде. В финале Открытого чемпионата Франции – 2026 они одолели Харри Хелиёваару (Финляндия) и Генри Паттена (Великобритания). Встреча соперников продолжалась 1 час 17 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:2.

По ходу матча Гранольерс/Себальос сделали один эйс, допустили одну двойную ошибку и реализовали 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. Хелиёваара/Паттен подали навылет два раза, сделали пять двойных ошибок и сумели реализовать два брейк-пойнта из четырёх.

В прошлом году дуэт этих теннисистов в финале обыграл британцев Джо Солсбери и Нила Скупски.