Гранольерс/Себальос защитили титулы чемпионов «Ролан Гаррос» в парном разряде
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Дуэт испанского теннисиста Марселя Гранольерса и аргентинца Орасио Себальоса во второй раз подряд выиграл «Ролан Гаррос» в мужском парном разряде. В финале Открытого чемпионата Франции – 2026 они одолели Харри Хелиёваару (Финляндия) и Генри Паттена (Великобритания). Встреча соперников продолжалась 1 час 17 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:2.
Ролан Гаррос — парный разряд (м). Финал
06 июня 2026, суббота. 12:10 МСК
Марсель Гранольерс
Орасио Себальос
М. Гранольерс О. Себальос
Окончен
2 : 0
|1
|2
|3
|
|6
|
|2
Харри Хелиёваара
Генри Паттен
Х. Хелиёваара Г. Паттен
По ходу матча Гранольерс/Себальос сделали один эйс, допустили одну двойную ошибку и реализовали 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. Хелиёваара/Паттен подали навылет два раза, сделали пять двойных ошибок и сумели реализовать два брейк-пойнта из четырёх.
В прошлом году дуэт этих теннисистов в финале обыграл британцев Джо Солсбери и Нила Скупски.
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Комментарии
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