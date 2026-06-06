Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Марсель Гранольерс/Орасио Себальос — Харри Хелиёваара/Генри Паттен, результат матча 6 июня 2026, счёт 2:0, финал; Ролан Гаррос

Гранольерс/Себальос защитили титулы чемпионов «Ролан Гаррос» в парном разряде
Комментарии

Дуэт испанского теннисиста Марселя Гранольерса и аргентинца Орасио Себальоса во второй раз подряд выиграл «Ролан Гаррос» в мужском парном разряде. В финале Открытого чемпионата Франции – 2026 они одолели Харри Хелиёваару (Финляндия) и Генри Паттена (Великобритания). Встреча соперников продолжалась 1 час 17 минут и завершилась со счётом 6:4, 6:2.

Ролан Гаррос — парный разряд (м). Финал
06 июня 2026, суббота. 12:10 МСК
Марсель Гранольерс
Испания
Марсель Гранольерс
Орасио Себальос
Аргентина
Орасио Себальос
М. Гранольерс О. Себальос
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
4 		2
         
Харри Хелиёваара
Финляндия
Харри Хелиёваара
Генри Паттен
Великобритания
Генри Паттен
Х. Хелиёваара Г. Паттен

По ходу матча Гранольерс/Себальос сделали один эйс, допустили одну двойную ошибку и реализовали 5 брейк-пойнтов из 11 заработанных. Хелиёваара/Паттен подали навылет два раза, сделали пять двойных ошибок и сумели реализовать два брейк-пойнта из четырёх.

В прошлом году дуэт этих теннисистов в финале обыграл британцев Джо Солсбери и Нила Скупски.

Материалы по теме
Мирра Андреева сыграет в финале «Ролан Гаррос»! Все российские финалистки ТБШ
Мирра Андреева сыграет в финале «Ролан Гаррос»! Все российские финалистки ТБШ
Выбираем Лучшего букмекера страны!
Выбираем Лучшего букмекера страны!
Голосуй
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android