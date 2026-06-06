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Мирра Андреева прибыла на финальный матч «Ролан Гаррос» — 2026

Мирра Андреева прибыла на финальный матч «Ролан Гаррос» — 2026
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Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева, которая сегодня, 6 июня, примет участие в финальном матче Открытого чемпионата Франции — 2026, прибыла на корт перед началом встречи. В заключительном матче «Ролан Гаррос» среди женщин Андреева сразится с полькой Майей Хвалиньской, занимающей в мировом рейтинге 114-е место. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого поединка, который начнётся в 16:00 мск.

Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:00 МСК
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

В текущем сезоне Мирра Андреева завоевала два титула в одиночном разряде («пятисотники» в Линце и Аделаиде) и один — в парном («тысячник» в Риме в дуэте с Дианой Шнайдер).

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