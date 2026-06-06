Мирра Андреева прибыла на финальный матч «Ролан Гаррос» — 2026

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева, которая сегодня, 6 июня, примет участие в финальном матче Открытого чемпионата Франции — 2026, прибыла на корт перед началом встречи. В заключительном матче «Ролан Гаррос» среди женщин Андреева сразится с полькой Майей Хвалиньской, занимающей в мировом рейтинге 114-е место. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого поединка, который начнётся в 16:00 мск.

В текущем сезоне Мирра Андреева завоевала два титула в одиночном разряде («пятисотники» в Линце и Аделаиде) и один — в парном («тысячник» в Риме в дуэте с Дианой Шнайдер).