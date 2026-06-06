Мирра Андреева прибыла на финальный матч «Ролан Гаррос» — 2026
Поделиться
Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева, которая сегодня, 6 июня, примет участие в финальном матче Открытого чемпионата Франции — 2026, прибыла на корт перед началом встречи. В заключительном матче «Ролан Гаррос» среди женщин Андреева сразится с полькой Майей Хвалиньской, занимающей в мировом рейтинге 114-е место. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этого поединка, который начнётся в 16:00 мск.
Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:00 МСК
114
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Не начался
|1
|2
|3
|
|
8
Мирра Андреева
М. Андреева
В текущем сезоне Мирра Андреева завоевала два титула в одиночном разряде («пятисотники» в Линце и Аделаиде) и один — в парном («тысячник» в Риме в дуэте с Дианой Шнайдер).
Выбираем Лучшего букмекера страны!Голосуй
Комментарии
- 6 июня 2026
-
14:35
-
14:32
-
14:21
-
14:20
-
14:03
-
14:00
-
14:00
-
13:41
-
13:35
-
13:20
-
13:00
-
12:58
-
12:54
-
12:43
-
12:35
-
12:30
-
12:10
-
12:06
-
12:00
-
11:41
-
11:30
-
11:17
-
11:02
-
11:00
-
11:00
-
10:47
-
10:30
-
10:30
-
10:00
-
09:40
-
09:30
-
09:30
-
06:57
-
00:48
-
00:30