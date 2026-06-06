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Кузнецова высказалась о предстоящем финале «РГ» Андреева — Хвалиньска

Кузнецова высказалась о предстоящем финале «РГ» Андреева — Хвалиньска
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Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова высказалась о предстоящем матче финале женского «Ролан Гаррос» — 2026, где россиянка Мирра Андреева сразится с представительницей Польши Майей Хвалиньской. Он состоится сегодня, 6 июня, начало не ранее 16:00 мск.

Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:00 МСК
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Не начался
1 2 3
         
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Столько тёплых моментов я прожила в Париже. Сегодня буду болеть за Мирру в финале, желаю ей большой удачи, пусть всё получится», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Майя Хвалиньска – Мирра Андреева в финале «Ролан Гаррос» — 2026.

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