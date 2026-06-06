Кузнецова высказалась о предстоящем финале «РГ» Андреева — Хвалиньска
Поделиться
Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова высказалась о предстоящем матче финале женского «Ролан Гаррос» — 2026, где россиянка Мирра Андреева сразится с представительницей Польши Майей Хвалиньской. Он состоится сегодня, 6 июня, начало не ранее 16:00 мск.
Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:00 МСК
114
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Не начался
|1
|2
|3
|
|
8
Мирра Андреева
М. Андреева
«Столько тёплых моментов я прожила в Париже. Сегодня буду болеть за Мирру в финале, желаю ей большой удачи, пусть всё получится», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Майя Хвалиньска – Мирра Андреева в финале «Ролан Гаррос» — 2026.
Материалы по теме
Выбираем Лучшего букмекера страны!Голосуй
Комментарии
- 6 июня 2026
-
14:35
-
14:32
-
14:21
-
14:20
-
14:03
-
14:00
-
14:00
-
13:41
-
13:35
-
13:20
-
13:00
-
12:58
-
12:54
-
12:43
-
12:35
-
12:30
-
12:10
-
12:06
-
12:00
-
11:41
-
11:30
-
11:17
-
11:02
-
11:00
-
11:00
-
10:47
-
10:30
-
10:30
-
10:00
-
09:40
-
09:30
-
09:30
-
06:57
-
00:48
-
00:30