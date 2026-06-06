Кузнецова высказалась о предстоящем финале «РГ» Андреева — Хвалиньска

Победительница двух турниров «Большого шлема», бывшая вторая ракетка мира российская теннисистка Светлана Кузнецова высказалась о предстоящем матче финале женского «Ролан Гаррос» — 2026, где россиянка Мирра Андреева сразится с представительницей Польши Майей Хвалиньской. Он состоится сегодня, 6 июня, начало не ранее 16:00 мск.

«Столько тёплых моментов я прожила в Париже. Сегодня буду болеть за Мирру в финале, желаю ей большой удачи, пусть всё получится», — написала Кузнецова в своём телеграм-канале.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Майя Хвалиньска – Мирра Андреева в финале «Ролан Гаррос» — 2026.