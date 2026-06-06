Винус Уильямс поддержала Янника Синнера после его вылета с «Ролан Гаррос» — 2026

Семикратная победительница турниров «Большого шлема» Винус Уильямс поддержала первую ракетку мира итальянского теннисиста Янника Синнера после вылета во втором круге «Ролан Гаррос» — 2026. Итальянец потерпел поражение от 56-й ракетки мира из Аргентины Хуан-Мануэля Серундоло со счётом 6:3, 6:2, 5:7, 1:6, 1:6.
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«Может, он и не выигрывал матч длиннее 3 часов 50 минут. Ну и что? Во всём остальном он преуспел. На мой взгляд, это скорее случайность, а не какой‑то значимый показатель. Тут не только безумные условия — он держался молодцом. Он не сдался, не ушёл с корта, даже не думал остановиться, хотя обстоятельства были самыми тяжёлыми. Он не только хорошо справляется с победами — он принял поражение с таким достоинством и самообладанием», — приводит слова Винус The tennis letter.
- 6 июня 2026
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