Октябрёва — Сунь: Алиса выиграла первый сет финала юниорского «Ролан Гаррос» — 2026

Сегодня, 6 июня, на грунтовых кортах Парижа завершаются матчи основной сетки Открытого чемпионата Франции — 2026 у юниорок. В рамках соревновательного дня проходит финал турнира, в рамках которого сражаются 309-я ракетка мира российская теннисистка Алиса Октябрёва и представительница Китая Синьжань Сунь, занимающая в мировом рейтинге 650-е место.

Первая партия осталась за россиянкой. Октябрёва уверенно закрыла сет со счётом 6:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Также сегодня в финале взрослого женского «Ролан Гаррос» сыграют Мирра Андреева (Россия) и Майя Хвалиньска (Польша).