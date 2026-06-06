Октябрёва — Сунь: Алиса выиграла первый сет финала юниорского «Ролан Гаррос» — 2026
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Сегодня, 6 июня, на грунтовых кортах Парижа завершаются матчи основной сетки Открытого чемпионата Франции — 2026 у юниорок. В рамках соревновательного дня проходит финал турнира, в рамках которого сражаются 309-я ракетка мира российская теннисистка Алиса Октябрёва и представительница Китая Синьжань Сунь, занимающая в мировом рейтинге 650-е место.
Ролан Гаррос — девушки. Финал
06 июня 2026, суббота. 13:55 МСК
Алиса Октябрёва
А. Октябрёва
2-й сет
1 : 0
|1
|2
|3
|
|1
|
|0
Синьжань Сунь
С. Сунь
Первая партия осталась за россиянкой. Октябрёва уверенно закрыла сет со счётом 6:2. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию этого матча.
Также сегодня в финале взрослого женского «Ролан Гаррос» сыграют Мирра Андреева (Россия) и Майя Хвалиньска (Польша).
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