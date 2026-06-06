«Передышка от идеальных теннисистов». Турсунов — о «Ролан Гаррос» — 2026

Бывшая 20-я ракетка мира российский теннисист, а ныне тренер Дмитрий Турсунов высказался о предстоящих финалах «Ролан Гаррос» – 2026 в мужском и женском одиночном разрядах.

У женщин в финале сразятся Мирра Андреева (Россия) и Майя Хвалиньска (Польша), у мужчин – Александр Зверев (Германия) и Флавио Коболли (Италия).

«Дико заезженная тема, конечно, с фаворитами «РГ», но, что интересно, так это то, что у обоих фаворитов есть шлейф поражений в матчах, где проигрывать, собственно, они не «имели права». В кавычках — потому что эта фантазия («не имеешь права проиграть») и масса других идей неизвестного происхождения следуют за игроком как тень, нашёптывая всякую ерунду.

Вообще не удивлюсь, если этот «Ролан Гаррос» самый безумный за чёрт знает сколько лет, закончится победами Хвалински и Коболли. В этом, наверное, и красота этого турнира — то, что мы потенциально можем увидеть полный психологический раздрай фаворитов финалов и в итоге получить фееричное шоу человеческих истерик и эмоций.

Такого точно не получим от Синнера с Алькарасом. Ну что прикольного в двух роботах, работающих на алгоритмах и программах, штампуя очередные рекорды? Гораздо интереснее, когда эти «машины» начинают дымиться, истекают маслом и с треском разваливаются на части, превращаясь в груду обугленного таланта.

По-человечески очень жаль всех участников финалов, но как зритель имею в себе глубинное желание посмотреть на страдания бедных гладиаторов. Этот Открытый чемпионат Франции наконец-то подарил ту передышку от идеальных теннисистов и гору драмы и потенциальной трагедии, которую не хочется пропустить.

«Аве, Цезарь, идущие на смерть приветствуют тебя!» – написал Турсунов у себя в телеграм-канале.