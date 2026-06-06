Алиса Октябрёва стала чемпионкой «Ролан Гаррос» – 2026 среди юниоров

309-я ракетка мира теннисистка Алиса Октябрёва стала победительницей «Ролан Гаррос» – 2026 среди юниоров. В финале она обыграла соперницу из Китая Синьжань Сунь, занимающую в мировом рейтинге 650-е место. Встреча соперниц завершилась со счётом 6:2, 6:1.

По ходу матча Октябрёва сделала три эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала семь брейк-пойнтов из восьми. Сунь подала навылет один раз, сделала две двойные ошибки и сумела реализовать два брейк-пойнта из трёх заработанных.

Ранее стало известно, что Октябрёва этим летом готовится получить гражданство Чехии. Алиса прожила в этой стране большую часть жизни, однако родилась в Москве.