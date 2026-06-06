Алиса Октябрёва стала чемпионкой «Ролан Гаррос» – 2026 среди юниоров
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309-я ракетка мира теннисистка Алиса Октябрёва стала победительницей «Ролан Гаррос» – 2026 среди юниоров. В финале она обыграла соперницу из Китая Синьжань Сунь, занимающую в мировом рейтинге 650-е место. Встреча соперниц завершилась со счётом 6:2, 6:1.
Ролан Гаррос — девушки. Финал
06 июня 2026, суббота. 13:55 МСК
Алиса Октябрёва
А. Октябрёва
Окончен
2 : 0
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Синьжань Сунь
С. Сунь
По ходу матча Октябрёва сделала три эйса, допустила одну двойную ошибку и реализовала семь брейк-пойнтов из восьми. Сунь подала навылет один раз, сделала две двойные ошибки и сумела реализовать два брейк-пойнта из трёх заработанных.
Ранее стало известно, что Октябрёва этим летом готовится получить гражданство Чехии. Алиса прожила в этой стране большую часть жизни, однако родилась в Москве.
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Комментарии
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