«Кто уже знает, что произойдёт». Тим Хенмэн — о матче Андреевой с Хвалиньской в финале
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Бывшая первая ракетка Великобритании, а ныне телевизионный эксперт Тим Хенмэн ответил на вопрос о предстоящем финале «Ролан Гаррос» — 2026.
Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
114
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
1-й сет
0 : 0
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|2
|3
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8
Мирра Андреева
М. Андреева
«После всего что произошло за последние две недели, следует ожидать неожиданного. У нас было так много сюрпризов: фантастические выступления, неожиданные повороты. Кто уже знает, что произойдёт», — приводит слова Хенмэна Eurosport.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Майя Хвалиньска – Мирра Андреева в финале «Ролан Гаррос» — 2026.
Действующей победительницей турнира в Париже является американская теннисистка Кори Гауфф. В прошлогоднем финале она одолела нынешнюю первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко.
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