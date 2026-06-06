«Кто уже знает, что произойдёт». Тим Хенмэн — о матче Андреевой с Хвалиньской в финале

Бывшая первая ракетка Великобритании, а ныне телевизионный эксперт Тим Хенмэн ответил на вопрос о предстоящем финале «Ролан Гаррос» — 2026.

«После всего что произошло за последние две недели, следует ожидать неожиданного. У нас было так много сюрпризов: фантастические выступления, неожиданные повороты. Кто уже знает, что произойдёт», — приводит слова Хенмэна Eurosport.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Майя Хвалиньска – Мирра Андреева в финале «Ролан Гаррос» — 2026.

Действующей победительницей турнира в Париже является американская теннисистка Кори Гауфф. В прошлогоднем финале она одолела нынешнюю первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко.