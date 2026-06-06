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«Довольна, как развивается турнир». Мартинес — перед финалом «РГ» с участием М. Андреевой

«Довольна, как развивается турнир». Мартинес — перед финалом «РГ» с участием М. Андреевой
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Кончита Мартинес, чемпионка Уимблдона (1994) и тренер восьмой ракетки мира россиянки Мирры Андреевой в преддверии финала «Ролан Гаррос» — 2026 с участием своей подопечной поделилась положительным настроем на матч.

В заключительном матче Открытого чемпионата Франции Андреева сразится с полькой Майей Хвалиньской. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
1
2
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Очень довольна тем, как развивается турнир. Совет – работать день за днём и стараться быть наилучшим образом готовой, чтобы завтра выйти и продолжить делать то, что делаешь хорошо. Играть отважно и следовать за матчем», – сказала Мартинес в видео, опубликованном аккаунтом Eurosport.es в соцсети.

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