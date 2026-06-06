«Довольна, как развивается турнир». Мартинес — перед финалом «РГ» с участием М. Андреевой

Кончита Мартинес, чемпионка Уимблдона (1994) и тренер восьмой ракетки мира россиянки Мирры Андреевой в преддверии финала «Ролан Гаррос» — 2026 с участием своей подопечной поделилась положительным настроем на матч.

В заключительном матче Открытого чемпионата Франции Андреева сразится с полькой Майей Хвалиньской. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

«Очень довольна тем, как развивается турнир. Совет – работать день за днём и стараться быть наилучшим образом готовой, чтобы завтра выйти и продолжить делать то, что делаешь хорошо. Играть отважно и следовать за матчем», – сказала Мартинес в видео, опубликованном аккаунтом Eurosport.es в соцсети.