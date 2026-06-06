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Виландер рассказал, что нужно сделать Хвалиньске, чтобы выиграть «Ролан Гаррос» — 2026

Виландер рассказал, что нужно сделать Хвалиньске, чтобы выиграть «Ролан Гаррос» — 2026
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Семикратный чемпион турниров «Большого шлема», бывшая первая ракетка мира шведский теннисист Матс Виландер поделился впечатлениями от польской теннисистки Майи Хвалиньски.

«Сочетание её очень агрессивной и очень оборонительной игры. Подача Майи [Хвалиньски]— просто блестящая и является мощным оружием. Если она будет бить справа так же, как в полуфинале, то станет будущей победительницей турниров «Большого шлема», — приводит слова Виландера Eurosport.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Майя Хвалиньска – Мирра Андреева в финале «Ролан Гаррос» — 2026.

Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
1
2
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

Действующей победительницей турнира в Париже является американская теннисистка Кори Гауфф. В прошлогоднем финале она одолела нынешнюю первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко.

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