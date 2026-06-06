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Стало известно, кто будет вручать трофеи победителям «Ролан Гаррос» — 2026

Стало известно, кто будет вручать трофеи победителям «Ролан Гаррос» — 2026
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Чемпионка «Ролан Гаррос» – 2000 французская теннисистка Мари Пирс и итальянец Адриано Панатта, побеждавший на этом турнире в 1976 году, вручат трофеи победителям Открытого чемпионата Франции – 2026. Пирс будет присутствовать на церемонии у женщин, Панатта – у мужчин. Об этом сообщает журналист Михал Самульски у себя на странице в соцсети.

В финале «Ролан Гаррос» – 2026 среди женщин сразятся восьмая ракетка мира россиянка Мирра Андреева и полька Майя Хвалиньска, занимающая в рейтинге WTA 114-е место. Эта встреча пройдёт сегодня, 6 июня, «Чемпионат» проведёт её текстовую онлайн-трансляцию.

У мужчин в борьбу вступят представитель Германии Александр Зверев (третье место в рейтинге АТР) и Флавио Коболли (Италия, 14-я ракетка мира).

Действующими победителями турнира являются Карлос Алькарас и Кори Гауфф.

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