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Октябрёва — четвёртая представительница России, побеждавшая на юниорском «Ролан Гаррос»

Октябрёва — четвёртая представительница России, побеждавшая на юниорском «Ролан Гаррос»
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309-я ракетка мира теннисистка Алиса Октябрёва стала четвёртой представительницей России, выигравшей юниорский «Ролан Гаррос». В финале Открытого чемпионата Франции — 2026 она одолела китаянку Синьжань Сунь, занимающую в мировом рейтинге 650-е место.

Ролан Гаррос — девушки. Финал
06 июня 2026, суббота. 13:55 МСК
Алиса Октябрёва
Россия
Алиса Октябрёва
А. Октябрёва
Окончен
2 : 0
1 2 3
         
6 		6
2 		1
         
Синьжань Сунь
Китай
Синьжань Сунь
С. Сунь

Ранее подобного добивались Надежда Петрова (1998), Дарья Касаткина (2014) и Алина Корнеева (2023).

Ранее стало известно, что Октябрёва этим летом готовится получить гражданство Чехии. Алиса прожила в этой стране большую часть жизни, однако родилась в Москве.

Также сегодня в финале взрослого женского «Ролан Гаррос» сыграют Мирра Андреева (Россия) и Майя Хвалиньска (Польша). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.

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