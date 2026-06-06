Октябрёва — четвёртая представительница России, побеждавшая на юниорском «Ролан Гаррос»

309-я ракетка мира теннисистка Алиса Октябрёва стала четвёртой представительницей России, выигравшей юниорский «Ролан Гаррос». В финале Открытого чемпионата Франции — 2026 она одолела китаянку Синьжань Сунь, занимающую в мировом рейтинге 650-е место.

Ранее подобного добивались Надежда Петрова (1998), Дарья Касаткина (2014) и Алина Корнеева (2023).

Ранее стало известно, что Октябрёва этим летом готовится получить гражданство Чехии. Алиса прожила в этой стране большую часть жизни, однако родилась в Москве.

Также сегодня в финале взрослого женского «Ролан Гаррос» сыграют Мирра Андреева (Россия) и Майя Хвалиньска (Польша). «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию этой встречи.