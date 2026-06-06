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Кончита Мартинес рассказала о работе над ментальной стабильностью Мирры Андреевой

Кончита Мартинес рассказала о работе над ментальной стабильностью Мирры Андреевой
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Кончита Мартинес, чемпионка Уимблдона (1994) и тренер восьмой ракетки мира россиянки Мирры Андреевой, в преддверии финала «Ролан Гаррос» — 2026 с участием своей подопечной рассказала о работе над ментальной составляющей 19-летней теннисистки. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию финала с участием Андреевой.

Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
1
2
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

– Когда я смотрю на её игру, то вижу кого-то очень стабильного. Сейчас у неё нет ни одного слабого места, хороший форхенд. Единственная проблема – её темперамент. Что вы говорите ей перед важным матчем? Не сойти с ума, остаться спокойной?
– Какие-то простые вещи. В конце концов, это не то, что ты один раз скажешь и она станет это делать. Над чем-то нужно поработать. Ментальная составляющая – это как тренировка. У неё есть своя психология. Проводится большая работа, думаю, она сильно прибавляет. Особенно после Майами. Её поведение стало лучше. Есть несколько техник, которыми мы пользуемся, я напоминаю ей о них. Думаю, она прекрасно справляется, – сказала Мартинес в интервью Eurosport.es.

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