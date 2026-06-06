Кончита Мартинес рассказала о работе над ментальной стабильностью Мирры Андреевой

Кончита Мартинес, чемпионка Уимблдона (1994) и тренер восьмой ракетки мира россиянки Мирры Андреевой, в преддверии финала «Ролан Гаррос» — 2026 с участием своей подопечной рассказала о работе над ментальной составляющей 19-летней теннисистки. «Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию финала с участием Андреевой.
|1
|2
|3
|
|
– Когда я смотрю на её игру, то вижу кого-то очень стабильного. Сейчас у неё нет ни одного слабого места, хороший форхенд. Единственная проблема – её темперамент. Что вы говорите ей перед важным матчем? Не сойти с ума, остаться спокойной?
– Какие-то простые вещи. В конце концов, это не то, что ты один раз скажешь и она станет это делать. Над чем-то нужно поработать. Ментальная составляющая – это как тренировка. У неё есть своя психология. Проводится большая работа, думаю, она сильно прибавляет. Особенно после Майами. Её поведение стало лучше. Есть несколько техник, которыми мы пользуемся, я напоминаю ей о них. Думаю, она прекрасно справляется, – сказала Мартинес в интервью Eurosport.es.
- 6 июня 2026
-
16:38
-
16:38
-
16:28
-
16:23
-
16:00
-
16:00
-
15:59
-
15:39
-
15:30
-
15:17
-
14:59
-
14:46
-
14:35
-
14:32
-
14:21
-
14:20
-
14:03
-
14:00
-
14:00
-
13:41
-
13:35
-
13:20
-
13:00
-
12:58
-
12:54
-
12:43
-
12:35
-
12:30
-
12:10
-
12:06
-
12:00
-
11:41
-
11:30
-
11:17
-
11:02