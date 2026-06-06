Андреева провела на корте «РГ» на 7 часов 30 минут меньше, чем Хвалиньска, перед финалом

Польская теннисистка Майя Хвалиньска с учётом квалификации суммарно провела 15 часов и 44 минуты на пути к финалу «Ролан Гаррос» — 2026. Это больше, чем у любого другого финалиста, включая мужчин. Восьмая ракетка мира российская спортсменка Мирра Андреева, в свою очередь, провела на турнире 8 часов и 14 минут – на 7 часов 30 минут меньше.

Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Майя Хвалиньска – Мирра Андреева в финале «Ролан Гаррос» — 2026.

Действующей победительницей турнира в Париже является американская теннисистка Кори Гауфф. В прошлогоднем финале она одолела нынешнюю первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко.