Андреева провела на корте «РГ» на 7 часов 30 минут меньше, чем Хвалиньска, перед финалом
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Польская теннисистка Майя Хвалиньска с учётом квалификации суммарно провела 15 часов и 44 минуты на пути к финалу «Ролан Гаррос» — 2026. Это больше, чем у любого другого финалиста, включая мужчин. Восьмая ракетка мира российская спортсменка Мирра Андреева, в свою очередь, провела на турнире 8 часов и 14 минут – на 7 часов 30 минут меньше.
Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
114
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
2-й сет
0 : 1
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8
Мирра Андреева
М. Андреева
Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Майя Хвалиньска – Мирра Андреева в финале «Ролан Гаррос» — 2026.
Действующей победительницей турнира в Париже является американская теннисистка Кори Гауфф. В прошлогоднем финале она одолела нынешнюю первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко.
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