Фото: Брэд Питт с трибун следит за матчем Мирры Андреевой в финале «Ролан Гаррос» — 2026

Двукратный лауреат премии «Оскар» звёздный американский актёр Брэд Питт с трибун следит за женским финалом «Ролан Гаррос» — 2026, в котором серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева сражается со 114-м номером мирового рейтинга из Польши Майей Хвалиньской (Q). Матч теннисисток стартовал в 16:25 мск.

Фото: скриншот из трансляции

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Майя Хвалиньска – Мирра Андреева в финале «Ролан Гаррос» — 2026 (с ссылкой).

Ранее Андреева и Хвалиньска ни разу не встречались друг с другом на уровне WTA. Для обеих это дебютный финал турнира «Большого шлема» в одиночном разряде.