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Фото: Брэд Питт с трибун следит за матчем Мирры Андреевой в финале «Ролан Гаррос» — 2026

Фото: Брэд Питт с трибун следит за матчем Мирры Андреевой в финале «Ролан Гаррос» — 2026
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Двукратный лауреат премии «Оскар» звёздный американский актёр Брэд Питт с трибун следит за женским финалом «Ролан Гаррос» — 2026, в котором серебряный призёр Олимпиады-2024 в парном разряде, восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева сражается со 114-м номером мирового рейтинга из Польши Майей Хвалиньской (Q). Матч теннисисток стартовал в 16:25 мск.

Фото: скриншот из трансляции

Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
1-й сет
0 : 0
1 2 3
         
1
2
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча Майя Хвалиньска – Мирра Андреева в финале «Ролан Гаррос» — 2026 (с ссылкой).

Ранее Андреева и Хвалиньска ни разу не встречались друг с другом на уровне WTA. Для обеих это дебютный финал турнира «Большого шлема» в одиночном разряде.

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