Видео: Мирра Андреева готовится выйти на корт финального матча «Ролан Гаррос» — 2026

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева начала матч финала «Ролан Гаррос» — 2026, в котором сражается с полькой Майей Хвалиньской, занимающей в мировом рейтинге 114-е место. «Чемпионат» предлагает посмотреть видео подготовки россиянки к выходу на корт и встречи со своим тренером Кончитой Мартинес перед заключительным матчем Открытого чемпионата Франции.

Встреча стартовала в 16:25 мск. «Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию этого матча.

Действующей победительницей турнира в Париже является американская теннисистка Кори Гауфф. В прошлогоднем финале она одолела нынешнюю первую ракетку мира белоруску Арину Соболенко.