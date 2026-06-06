Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Лучший букмекер Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Теннис Новости

Андреева — Хвалиньска: россиянка выиграла первый сет матча финала «РГ» — 2026

Андреева — Хвалиньска: россиянка выиграла первый сет матча финала «РГ» — 2026
Комментарии

В эти минуты проходит финал Открытого чемпионата Франции — 2026, в котором встречаются восьмая ракетка мира 19-летняя российская теннисистка Мирра Андреева и 114-й номер рейтинга 24-летняя представительница Польши Майя Хвалиньска. Россиянка выиграла первый сет со счётом 6:3. На этот отрезок встречи спортсменками было затрачено 43 минуты. Следить за ходом встречи Мирра Андреева – Майя Хвалиньска можно в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата».

Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

На момент написания новости в игре идёт перерыв между первым и вторым сетами. Отметим, что теннисистки впервые встречаются друг с другом в рамках WTA-тура.

Открытый чемпионат Франции – 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф, которая выбыла из розыгрыша турнира этого года в третьем круге, уступив Анастасии Потаповой со счётом 6:4, 6:7 (1:7), 4:6.

Сетка «Ролан Гаррос» – 2026
Календарь «Ролан Гаррос» – 2026
Материалы по теме
Мирра выиграла «Ролан Гаррос» — 2026! А Октябрёва стала чемпионкой среди девушек. LIVE!
Live
Мирра выиграла «Ролан Гаррос» — 2026! А Октябрёва стала чемпионкой среди девушек. LIVE!
Выбираем Лучшего букмекера страны!
Выбираем Лучшего букмекера страны!
Голосуй
Комментарии
Новости. Теннис
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android