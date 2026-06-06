Андреева — Хвалиньска: россиянка выиграла первый сет матча финала «РГ» — 2026

В эти минуты проходит финал Открытого чемпионата Франции — 2026, в котором встречаются восьмая ракетка мира 19-летняя российская теннисистка Мирра Андреева и 114-й номер рейтинга 24-летняя представительница Польши Майя Хвалиньска. Россиянка выиграла первый сет со счётом 6:3. На этот отрезок встречи спортсменками было затрачено 43 минуты. Следить за ходом встречи Мирра Андреева – Майя Хвалиньска можно в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата».
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На момент написания новости в игре идёт перерыв между первым и вторым сетами. Отметим, что теннисистки впервые встречаются друг с другом в рамках WTA-тура.
Открытый чемпионат Франции – 2026 проходит с 24 мая по 6 июня. Действующей победительницей соревнований является американская теннисистка Кори Гауфф, которая выбыла из розыгрыша турнира этого года в третьем круге, уступив Анастасии Потаповой со счётом 6:4, 6:7 (1:7), 4:6.
- 6 июня 2026
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