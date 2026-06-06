Лишь четыре теннисистки проигрывали финал «РГ» в XXI веке, ведя по сетам 1:0

В эти минуты проходит финальный матч женского одиночного разряда Открытого чемпионата Франции – 2026, в котором россиянка Мирра Андреева выиграла первый сет у польки Майи Хвалиньской со счётом 6:3. В XXI веке лишь четыре теннисистки проигрывали в решающей встрече турнира, одержав победу в первой партии.

Финалы «Ролан Гаррос» в XXI веке, в которых победительница первой партии уступала матч:

2001 год: Дженнифер Каприати – Ким Клейстерс – 1:6, 6:4, 12:10;

2017 год: Елена Остапенко – Симона Халеп – 4:6, 6:4, 6:3;

2018 год: Симона Халеп – Слоан Стивенс – 3:6, 6:4, 6:1;

2025 год: Кори Гауфф – Арина Соболенко – 6:7, 6:2, 6:4.

Следить за ходом встречи Мирра Андреева – Майя Хвалиньска можно в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата».