Лишь четыре теннисистки проигрывали финал «РГ» в XXI веке, ведя по сетам 1:0
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В эти минуты проходит финальный матч женского одиночного разряда Открытого чемпионата Франции – 2026, в котором россиянка Мирра Андреева выиграла первый сет у польки Майи Хвалиньской со счётом 6:3. В XXI веке лишь четыре теннисистки проигрывали в решающей встрече турнира, одержав победу в первой партии.
Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
114
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Окончен
0 : 2
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8
Мирра Андреева
М. Андреева
Финалы «Ролан Гаррос» в XXI веке, в которых победительница первой партии уступала матч:
2001 год: Дженнифер Каприати – Ким Клейстерс – 1:6, 6:4, 12:10;
2017 год: Елена Остапенко – Симона Халеп – 4:6, 6:4, 6:3;
2018 год: Симона Халеп – Слоан Стивенс – 3:6, 6:4, 6:1;
2025 год: Кори Гауфф – Арина Соболенко – 6:7, 6:2, 6:4.
Следить за ходом встречи Мирра Андреева – Майя Хвалиньска можно в текстовой онлайн-трансляции «Чемпионата».
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