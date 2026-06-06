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Андреева стала седьмым представителем России, выигравшим ТБШ

Андреева стала седьмым представителем России, выигравшим ТБШ
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Восьмая ракетка мира россиянка Мирра Андреева стала седьмым представителем России — чемпионом турнира «Большого шлема».

До Андреевой чемпионами ТБШ стали Евгений Кафельников (Australian Open и «Ролан Гаррос»), Марат Сафин (Australian Open и US Open), Анастасия Мыскина («Ролан Гаррос»), Мария Шарапова (Australian Open, US Open, «Ролан Гаррос» (дважды) и Уимблдон), Светлана Кузнецова («Ролан Гаррос» и US Open) и Даниил Медведев (US Open).

Сегодня, 6 июня, Мирра Андреева выиграла финал Открытого чемпионата Франции по теннису, обыграв польку Майю Хвалиньску со счётом 6:3, 6:2. Это первый титул турнира «Большого шлема» в одиночном разряде для Андреевой.

Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева
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