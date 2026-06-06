Андреева стала седьмым представителем России, выигравшим ТБШ

Восьмая ракетка мира россиянка Мирра Андреева стала седьмым представителем России — чемпионом турнира «Большого шлема».

До Андреевой чемпионами ТБШ стали Евгений Кафельников (Australian Open и «Ролан Гаррос»), Марат Сафин (Australian Open и US Open), Анастасия Мыскина («Ролан Гаррос»), Мария Шарапова (Australian Open, US Open, «Ролан Гаррос» (дважды) и Уимблдон), Светлана Кузнецова («Ролан Гаррос» и US Open) и Даниил Медведев (US Open).

Сегодня, 6 июня, Мирра Андреева выиграла финал Открытого чемпионата Франции по теннису, обыграв польку Майю Хвалиньску со счётом 6:3, 6:2. Это первый титул турнира «Большого шлема» в одиночном разряде для Андреевой.