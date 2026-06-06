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В Госдуме отреагировали на победу Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос»

В Госдуме отреагировали на победу Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос»
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Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказалась после победы российской теннисистки Мирры Андреевой на Открытом чемпионате Франции – 2026. В финале турнира россиянка обыграла польку Майю Хвалиньску со счётом 6:3, 6:2.

Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Прекрасно! Было бы ещё лучше, конечно, с флагом и гимном, в том числе для самой Мирры. Но это в любом случае замечательно. Я её поздравляю, мы за неё болели. Тем более не так часто на «Ролан Гаррос» побеждают такие молодые теннисистки. Андреева — отличная спортсменка. Только удачи, к следующим титулам!» — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.

19-летняя Андреева завоевала шестой титул в карьере и первый чемпионский трофей на турнирах «Большого шлема».

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