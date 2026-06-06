В Госдуме отреагировали на победу Мирры Андреевой на «Ролан Гаррос»

Депутат Госдумы и олимпийская чемпионка по конькобежному спорту Светлана Журова высказалась после победы российской теннисистки Мирры Андреевой на Открытом чемпионате Франции – 2026. В финале турнира россиянка обыграла польку Майю Хвалиньску со счётом 6:3, 6:2.
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«Прекрасно! Было бы ещё лучше, конечно, с флагом и гимном, в том числе для самой Мирры. Но это в любом случае замечательно. Я её поздравляю, мы за неё болели. Тем более не так часто на «Ролан Гаррос» побеждают такие молодые теннисистки. Андреева — отличная спортсменка. Только удачи, к следующим титулам!» — сказала Журова в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Владимиром Четвериком.
19-летняя Андреева завоевала шестой титул в карьере и первый чемпионский трофей на турнирах «Большого шлема».
- 6 июня 2026
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