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«Победа года, может, и десятилетия!» Губерниев — о титуле Андреевой на «Ролан Гаррос»

«Победа года, может, и десятилетия!» Губерниев — о титуле Андреевой на «Ролан Гаррос»
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Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал победу российской теннисистки Мирры Андреевой на Открытом чемпионате Франции – 2026. В финале турнира россиянка обыграла польку Майю Хвалиньску со счётом 6:3, 6:2.

Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Победа Мирры — победа года, а может, и десятилетия! Гордость, радость и счастье! Вот что значит олимпийский опыт Парижа. Соперница была очень мотивирована, прошла из квалификации, чуть ли не впервые. Мы гордимся Миррой, она огромная молодец», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

19-летняя Андреева завоевала шестой титул в карьере и первый чемпионский трофей на турнирах «Большого шлема».

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