«Победа года, может, и десятилетия!» Губерниев — о титуле Андреевой на «Ролан Гаррос»

Известный спортивный комментатор Дмитрий Губерниев прокомментировал победу российской теннисистки Мирры Андреевой на Открытом чемпионате Франции – 2026. В финале турнира россиянка обыграла польку Майю Хвалиньску со счётом 6:3, 6:2.

«Победа Мирры — победа года, а может, и десятилетия! Гордость, радость и счастье! Вот что значит олимпийский опыт Парижа. Соперница была очень мотивирована, прошла из квалификации, чуть ли не впервые. Мы гордимся Миррой, она огромная молодец», — сказал Губерниев в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

19-летняя Андреева завоевала шестой титул в карьере и первый чемпионский трофей на турнирах «Большого шлема».