Мирра Андреева возглавила чемпионскую гонку WTA
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Восьмая ракетка мира россиянка Мирра Андреева возглавила чемпионскую гонку WTA, после того как выиграла Открытый чемпионат Франции. В финале Андреева оказалась сильнее польки Майи Хвалиньски — 6:3, 6:2.
Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
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Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Окончен
0 : 2
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|2
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|2
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|6
8
Мирра Андреева
М. Андреева
До победы на «Ролан Гаррос» Андреева занимала пятую строчку, на первом месте была представительница Казахстана Елена Рыбакина (вторая строчка мирового рейтинга).
Чемпионская гонка WTA (WTA Race to the WTA Finals) — это рейтинговая система, которая определяет участниц Итогового турнира WTA (WTA Finals). В отличие от основного рейтинга WTA, который учитывает результаты за последние 52 недели, чемпионская гонка ведётся с начала сезона (с января) и заканчивается перед Итоговым турниром.
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