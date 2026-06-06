Восьмая ракетка мира россиянка Мирра Андреева возглавила чемпионскую гонку WTA, после того как выиграла Открытый чемпионат Франции. В финале Андреева оказалась сильнее польки Майи Хвалиньски — 6:3, 6:2.

До победы на «Ролан Гаррос» Андреева занимала пятую строчку, на первом месте была представительница Казахстана Елена Рыбакина (вторая строчка мирового рейтинга).

Чемпионская гонка WTA (WTA Race to the WTA Finals) — это рейтинговая система, которая определяет участниц Итогового турнира WTA (WTA Finals). В отличие от основного рейтинга WTA, который учитывает результаты за последние 52 недели, чемпионская гонка ведётся с начала сезона (с января) и заканчивается перед Итоговым турниром.

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