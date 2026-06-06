Флаг России был замечен на трибунах во время финала женского «Ролан Гаррос» — 2026

Сегодня, 6 июня, на кортах Открытого чемпионата Франции – 2026 состоялся финальный матч розыгрыша женского одиночного разряда турнира, в котором восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева одержала победу над полькой Майей Хвалиньской (114-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:2. Во время матча на трибунах корта Филиппа Шатрье был замечен российский флаг.

Фото: Социальные сети журналиста Бена Роттенберга

Журналист Бен Ротенберг сообщает, что болельщики Андреевой продемонстрировали флаг после того, как россиянка выиграла решающий мяч в матче, после чего охранники попросили их убрать его.

Российские теннисисты принимают участие в турнирах WTA и ATP в нейтральном статусе.

Мирра Андреева стала седьмым представителем России, который одержал победу на турнире «Большого шлема». Ранее подобного достижения добивались Евгений Кафельников, Марат Сафин, Даниил Медведев, Мария Шарапова, Светлана Кузнецова и Анастасия Мыскина.

19-летняя Андреева завоевала шестой титул в карьере и первый чемпионский трофей на турнирах «Большого шлема».