Флаг России был замечен на трибунах во время финала женского «Ролан Гаррос» — 2026

Сегодня, 6 июня, на кортах Открытого чемпионата Франции – 2026 состоялся финальный матч розыгрыша женского одиночного разряда турнира, в котором восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева одержала победу над полькой Майей Хвалиньской (114-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:2. Во время матча на трибунах корта Филиппа Шатрье был замечен российский флаг.
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Фото: Социальные сети журналиста Бена Роттенберга
Журналист Бен Ротенберг сообщает, что болельщики Андреевой продемонстрировали флаг после того, как россиянка выиграла решающий мяч в матче, после чего охранники попросили их убрать его.
Российские теннисисты принимают участие в турнирах WTA и ATP в нейтральном статусе.
Мирра Андреева стала седьмым представителем России, который одержал победу на турнире «Большого шлема». Ранее подобного достижения добивались Евгений Кафельников, Марат Сафин, Даниил Медведев, Мария Шарапова, Светлана Кузнецова и Анастасия Мыскина.
19-летняя Андреева завоевала шестой титул в карьере и первый чемпионский трофей на турнирах «Большого шлема».
- 6 июня 2026
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