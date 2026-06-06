Елена Веснина: невероятно рада и горда за Мирру Андрееву. Великий день!

Олимпийская чемпионка 2016 года в парном разряде теннисистка Елена Веснина отреагировала на победу российской теннисистки Мирры Андреевой на Открытом чемпионате Франции – 2026. В финале турнира россиянка обыграла польку Майю Хвалиньску со счётом 6:3, 6:2.

«Я невероятно рада и горда за Мирру и за то, как она провела этот турнир и финал! В этом финале на ней как будто было давление всего мира, все ждали и говорили, что она должна. Но одно дело говорить, а другое — сделать. Мирра тактически грамотно провела этот матч, показала всем, как надо играть против теннисистки такого плана. Хвалиньска на грунте показала невероятное разнообразие в теннисе, с ней было очень неудобно играть. Поздравляю Мирру! Это великий день для неё самой, её семьи, команды и для всех нас! Мы этого очень долго ждали», — сказала Веснина в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Александром Ершовым.

19-летняя Андреева завоевала шестой титул в карьере и первый чемпионский трофей на турнирах «Большого шлема».