«Ты такая молодая и талантливая, это так раздражает!» Хвалиньска — о Мирре Андреевой

Польская теннисистка Майя Хвалиньска высказалась после поражения от россиянки Мирры Андреевой в финале женского одиночного разряда «Ролан Гаррос» – 2026 со счётом 3:6, 2:6.

«Во-первых, поздравляю Мирру. Ты невероятная теннисистка. Такая молодая и талантливая, это так раздражает! (улыбается). Поздравляю тебя с великолепной работой и желаю тебе всего наилучшего в будущем», – сказала Хвалиньска в интервью на корте.

Теннисистки провели на корте 1 час 23 минуты. За время матча Мирра Андреева выполнила одну подачу навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смогла реализовать 7 из 12 брейк-пойнтов. Майя Хвалиньска не сделала в игре эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми.

19-летняя Андреева завоевала шестой титул в карьере и первый чемпионский трофей на турнирах «Большого шлема».