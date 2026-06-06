Андреева стала первым тинейджером, выигравшим «РГ», с 2020 года
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Россиянка Мирра Андреева, занимающая восьмую строчку мирового рейтинга WTA, стала первой с 2020 года теннисисткой-тинейджером (до 19 лет включительно), выигравшей Открытый чемпионат Франции по теннису. В финале «Ролан Гаррос» — 2026 Андреева обыграла польку Майю Хвалиньску со счётом 6:3, 6:2.
Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
114
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Окончен
0 : 2
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8
Мирра Андреева
М. Андреева
До Мирры Андреевой такой же успех был у польки Иги Швёнтек (третья строчка рейтинга), которая выиграла «Ролан Гаррос» так же в возрасте 19 лет в 2020 году, победила американку Софию Кенин со счётом 6:4, 6:1.
Для 19-летней Мирры Андреевой это шестой титул в карьере и первая победа на турнире «Большого шлема» в одиночном разряде.
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