Андреева стала первым тинейджером, выигравшим «РГ», с 2020 года

Россиянка Мирра Андреева, занимающая восьмую строчку мирового рейтинга WTA, стала первой с 2020 года теннисисткой-тинейджером (до 19 лет включительно), выигравшей Открытый чемпионат Франции по теннису. В финале «Ролан Гаррос» — 2026 Андреева обыграла польку Майю Хвалиньску со счётом 6:3, 6:2.

До Мирры Андреевой такой же успех был у польки Иги Швёнтек (третья строчка рейтинга), которая выиграла «Ролан Гаррос» так же в возрасте 19 лет в 2020 году, победила американку Софию Кенин со счётом 6:4, 6:1.

Для 19-летней Мирры Андреевой это шестой титул в карьере и первая победа на турнире «Большого шлема» в одиночном разряде.