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Андреева стала первым тинейджером, выигравшим «РГ», с 2020 года

Андреева стала первым тинейджером, выигравшим «РГ», с 2020 года
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Россиянка Мирра Андреева, занимающая восьмую строчку мирового рейтинга WTA, стала первой с 2020 года теннисисткой-тинейджером (до 19 лет включительно), выигравшей Открытый чемпионат Франции по теннису. В финале «Ролан Гаррос» — 2026 Андреева обыграла польку Майю Хвалиньску со счётом 6:3, 6:2.

Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

До Мирры Андреевой такой же успех был у польки Иги Швёнтек (третья строчка рейтинга), которая выиграла «Ролан Гаррос» так же в возрасте 19 лет в 2020 году, победила американку Софию Кенин со счётом 6:4, 6:1.

Для 19-летней Мирры Андреевой это шестой титул в карьере и первая победа на турнире «Большого шлема» в одиночном разряде.

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