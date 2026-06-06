«Ты очень неудобная соперница». Андреева обратилась к Хвалиньске после победы на «РГ»
Поделиться
Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева обратилась к польке Майе Хвалиньске после победы в финале «Ролан Гаррос» – 2026. Россиянка завоевала чемпионский трофей, одержав победу со счётом 6:3, 6:2.
Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
114
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Окончен
0 : 2
|1
|2
|3
|
|2
|
|6
8
Мирра Андреева
М. Андреева
«Прежде всего хочу поздравить Майю с этими потрясающими тремя неделями. Пройти квалификацию, выиграть столько матчей, обыграть столько сильных соперниц — это невероятно. Поздравляю и твою команду. Вы проделали потрясающую работу.
Ты очень неудобная соперница. Я бы не хотела играть против тебя ещё раз (смеётся).
Желаю тебе удачи до конца сезона. И надеюсь, что мы ещё сыграем… Ладно. Всё нормально. Надеюсь, что в будущем мы ещё много-много раз встретимся в финалах», – сказала Андреева на церемонии награждения.
Выбираем Лучшего букмекера страны!Голосуй
Комментарии
- 6 июня 2026
-
19:28
-
19:26
-
19:22
-
19:15
-
19:15
-
19:12
-
19:09
-
19:06
-
19:02
-
18:58
-
18:50
-
18:48
-
18:45
-
18:40
-
18:40
-
18:35
-
18:34
-
18:26
-
18:20
-
18:17
-
18:16
-
18:11
-
18:07
-
18:07
-
18:03
-
17:52
-
17:49
-
17:36
-
17:10
-
16:38
-
16:38
-
16:28
-
16:23
-
16:00
-
16:00