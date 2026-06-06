«Ты очень неудобная соперница». Андреева обратилась к Хвалиньске после победы на «РГ»

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева обратилась к польке Майе Хвалиньске после победы в финале «Ролан Гаррос» – 2026. Россиянка завоевала чемпионский трофей, одержав победу со счётом 6:3, 6:2.

«Прежде всего хочу поздравить Майю с этими потрясающими тремя неделями. Пройти квалификацию, выиграть столько матчей, обыграть столько сильных соперниц — это невероятно. Поздравляю и твою команду. Вы проделали потрясающую работу.

Ты очень неудобная соперница. Я бы не хотела играть против тебя ещё раз (смеётся).

Желаю тебе удачи до конца сезона. И надеюсь, что мы ещё сыграем… Ладно. Всё нормально. Надеюсь, что в будущем мы ещё много-много раз встретимся в финалах», – сказала Андреева на церемонии награждения.