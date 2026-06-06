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«Ты очень неудобная соперница». Андреева обратилась к Хвалиньске после победы на «РГ»

«Ты очень неудобная соперница». Андреева обратилась к Хвалиньске после победы на «РГ»
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Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева обратилась к польке Майе Хвалиньске после победы в финале «Ролан Гаррос» – 2026. Россиянка завоевала чемпионский трофей, одержав победу со счётом 6:3, 6:2.

Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Прежде всего хочу поздравить Майю с этими потрясающими тремя неделями. Пройти квалификацию, выиграть столько матчей, обыграть столько сильных соперниц — это невероятно. Поздравляю и твою команду. Вы проделали потрясающую работу.

Ты очень неудобная соперница. Я бы не хотела играть против тебя ещё раз (смеётся).

Желаю тебе удачи до конца сезона. И надеюсь, что мы ещё сыграем… Ладно. Всё нормально. Надеюсь, что в будущем мы ещё много-много раз встретимся в финалах», – сказала Андреева на церемонии награждения.

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