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Мирра Андреева поблагодарила свою команду и родителей после победы на «РГ»-2026

Мирра Андреева поблагодарила свою команду и родителей после победы на «РГ»-2026
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Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева поблагодарила свою команду и родителей после победы над полькой Майей Хвалиньской в финале «Ролан Гаррос» – 2026. Россиянка выиграла финальный матч со счётом 6:3, 6:2.

Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Спасибо моей команде. Я иногда могу быть сложным человеком (улыбается). Иногда со мной бывает непросто. Спасибо вам большое за то, что вы заставляете меня выходить на предел своих возможностей. Спасибо, что заставляете меня работать даже тогда, когда мне не хочется. Вы всегда меня подталкиваете вперёд.

Отдельное спасибо Кончите за то, что она делится своим опытом и даёт мне столько советов. Я не буду благодарить каждого по отдельности, потому что это, наверное, слишком много (улыбается). Но спасибо каждому члену моей команды за поддержку.

И отдельное спасибо моим родителям за постоянную поддержку и веру в меня. Мой папа сейчас смотрит по телевизору. Спасибо вам большое за то, что вы всегда рядом и поддерживаете меня, несмотря ни на что», – сказала Андреева на церемонии награждения.

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