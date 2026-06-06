«Безумно счастлив». Кафельников — о триумфе Андреевой на «Ролан Гаррос»

Олимпийский чемпион 2000 года, двукратный победитель турниров «Большого шлема» в одиночном разряде, бывшая первая ракетка мира Евгений Кафельников отреагировал на победу российской теннисистки Мирры Андреевой на Открытом чемпионате Франции – 2026. В финале турнира россиянка обыграла польку Майю Хвалиньску со счётом 6:3, 6:2.
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«Первый турнир «Большого шлема»! Это будет уже запротоколировано. Мы все очень рады за Мирру. Начало матча было не очень, но это объяснимо — всё-таки первый финал, нервничала. Со счёта 3:3 во втором сете — молодец: начала играть в тот теннис, в который должна была. В начале матча был сумбур. Может, там действительно было так ветрено, что доставляло ей дискомфорт. В любом случае — молодец! Мы искренне рады за Мирру. Я безумно счастлив её успехом», — сказал Кафельников в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Егором Кабаком.
- 6 июня 2026
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