«Сражалась до конца!» Линетт высказалась о финале «Ролан Гаррос» Хвалиньска — Андреева
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34-летняя польская теннисистка и победительница пяти турниров WTA Магда Линетт отреагировала на поражение своей соотечественницы 24-летней Майи Хвалиньской в финале «Ролан Гаррос» – 2026 с восьмой ракеткой мира россиянкой Миррой Андреевой (3:6; 2:6).
Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
114
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Окончен
0 : 2
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8
Мирра Андреева
М. Андреева
«Бурные аплодисменты за то, что сражалась до конца! Польша гордится тобой!» — написала Линетт в социальной сети Х.
Теннисистки провели на корте 1 час 23 минуты. За время матча Мирра Андреева выполнила одну подачу навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смогла реализовать 7 из 12 брейк-пойнтов. Майя Хвалиньска не сделала в игре эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми.
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Комментарии
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