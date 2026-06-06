«Сражалась до конца!» Линетт высказалась о финале «Ролан Гаррос» Хвалиньска — Андреева

34-летняя польская теннисистка и победительница пяти турниров WTA Магда Линетт отреагировала на поражение своей соотечественницы 24-летней Майи Хвалиньской в финале «Ролан Гаррос» – 2026 с восьмой ракеткой мира россиянкой Миррой Андреевой (3:6; 2:6).

«Бурные аплодисменты за то, что сражалась до конца! Польша гордится тобой!» — написала Линетт в социальной сети Х.

Теннисистки провели на корте 1 час 23 минуты. За время матча Мирра Андреева выполнила одну подачу навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смогла реализовать 7 из 12 брейк-пойнтов. Майя Хвалиньска не сделала в игре эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми.