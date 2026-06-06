Попов — об Андреевой: Мирра большая молодец, показала всем, как не сгибаются россиянки

Четырёхкратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира по плаванию Александр Попов прокомментировал победу российской теннисистки Мирры Андреевой на Открытом чемпионате Франции – 2026. В финале турнира россиянка обыграла польку Майю Хвалиньску со счётом 6:3, 6:2.

«Мирра большая молодец. 6:3, 6:2 – офигеть! Вот так сибирячка взяла, им показала всем, как не сгибаются россиянки. До этого была Маша Шарапова, тоже сибирячка. Девочки молодцы», – передаёт слова Попова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Теннисистки провели на корте 1 час 23 минуты. За время матча Мирра Андреева выполнила одну подачу навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смогла реализовать 7 из 12 брейк-пойнтов. Майя Хвалиньска не сделала в игре эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми.