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Попов — об Андреевой: Мирра большая молодец, показала всем, как не сгибаются россиянки

Попов — об Андреевой: Мирра большая молодец, показала всем, как не сгибаются россиянки
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Четырёхкратный олимпийский чемпион, шестикратный чемпион мира по плаванию Александр Попов прокомментировал победу российской теннисистки Мирры Андреевой на Открытом чемпионате Франции – 2026. В финале турнира россиянка обыграла польку Майю Хвалиньску со счётом 6:3, 6:2.

Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

«Мирра большая молодец. 6:3, 6:2 – офигеть! Вот так сибирячка взяла, им показала всем, как не сгибаются россиянки. До этого была Маша Шарапова, тоже сибирячка. Девочки молодцы», – передаёт слова Попова корреспондент «Чемпионата» Рустам Имамов.

Теннисистки провели на корте 1 час 23 минуты. За время матча Мирра Андреева выполнила одну подачу навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смогла реализовать 7 из 12 брейк-пойнтов. Майя Хвалиньска не сделала в игре эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми.

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