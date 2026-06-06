Мирра Андреева: спасибо себе за то, что всегда так усердно работаю на максимум
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Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева поблагодарила себя после победы на Открытом чемпионате Франции – 2026. В финале россиянка обыграла польку Майю Хвалиньску со счётом 6:3, 6:2.
Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
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Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Окончен
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Мирра Андреева
М. Андреева
«Я также хочу поблагодарить саму себя за то, что я верю в себя… За то, что всегда выкладываюсь на 100%, даже когда это трудно. За то, что каждый день стараюсь становиться лучше как человек и как игрок. За то, что верю, что я могу это сделать.
За то, что борюсь со многими своими внутренними демонами. Только я знаю, насколько это было для меня тяжело. Насколько нервной я была в последние недели…
И также спасибо самой себе за то, что я так усердно работаю и всегда отдаю максимум», – сказала Андреева на церемонии награждения.
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Комментарии
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