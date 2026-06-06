Мирра Андреева: спасибо себе за то, что всегда так усердно работаю на максимум

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева поблагодарила себя после победы на Открытом чемпионате Франции – 2026. В финале россиянка обыграла польку Майю Хвалиньску со счётом 6:3, 6:2.

«Я также хочу поблагодарить саму себя за то, что я верю в себя… За то, что всегда выкладываюсь на 100%, даже когда это трудно. За то, что каждый день стараюсь становиться лучше как человек и как игрок. За то, что верю, что я могу это сделать.

За то, что борюсь со многими своими внутренними демонами. Только я знаю, насколько это было для меня тяжело. Насколько нервной я была в последние недели…

И также спасибо самой себе за то, что я так усердно работаю и всегда отдаю максимум», – сказала Андреева на церемонии награждения.