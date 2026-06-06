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Мирра Андреева стала самой молодой чемпионкой «Ролан Гаррос» с 1990 года

Мирра Андреева стала самой молодой чемпионкой «Ролан Гаррос» с 1990 года
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19-летняя россиянка Мирра Андреева, занимающая восьмую строчку мирового рейтинга, стала самой молодой чемпионкой Открытого чемпионата Франции по теннису в XXI веке, обыграв в финале «Ролан Гаррос» — 2026 польку Майю Хвалиньску со счётом 6:3, 6:2.

Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
Майя Хвалиньска
114
Польша
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Окончен
0 : 2
1 2 3
         
3 		2
6 		6
         
Мирра Андреева
8
Россия
Мирра Андреева
М. Андреева

До Мирры Андреевой самой молодой обладательницей титула «Ролан Гаррос» была американская теннисистка Моника Селеш, победившая в возрасте 17 лет немку Штеффи Граф со счётом 7:6 (8:6), 6:4 в 1990 году.

Для Мирры Андреевой титул Открытого чемпионата Франции по теннису стал шестым в карьере в одиночном разряде и первым чемпионским трофеем турниров «Большого шлема».

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