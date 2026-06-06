Мирра Андреева стала самой молодой чемпионкой «Ролан Гаррос» с 1990 года

19-летняя россиянка Мирра Андреева, занимающая восьмую строчку мирового рейтинга, стала самой молодой чемпионкой Открытого чемпионата Франции по теннису в XXI веке, обыграв в финале «Ролан Гаррос» — 2026 польку Майю Хвалиньску со счётом 6:3, 6:2.

До Мирры Андреевой самой молодой обладательницей титула «Ролан Гаррос» была американская теннисистка Моника Селеш, победившая в возрасте 17 лет немку Штеффи Граф со счётом 7:6 (8:6), 6:4 в 1990 году.

Для Мирры Андреевой титул Открытого чемпионата Франции по теннису стал шестым в карьере в одиночном разряде и первым чемпионским трофеем турниров «Большого шлема».

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