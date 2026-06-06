Nike с юмором поздравил Мирру Андрееву с победой на «Ролан Гаррос» — 2026

В Nike с юмором поздравили российскую теннисистку Мирру Андрееву с победой на Открытом чемпионате Франции – 2026, обыграв традицию спортсменки благодарить саму себя после выигрышей. В финале турнира россиянка переиграла польку Майю Хвалиньску со счётом 6:3, 6:2.

«В свои 19 лет Мирра Андреева – настоящая чемпионка, и всё это благодаря Мирре. Мирре, которая упорно трудилась, Мирре, которая боролась за каждое очко, Мирре, которая верила в себя. Спасибо большое, Мирра», – написал аккаунт Nike в социальной сети X.

Теннисистки провели на корте 1 час 23 минуты. За время матча Мирра Андреева выполнила одну подачу навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смогла реализовать 7 из 12 брейк-пойнтов. Майя Хвалиньска не сделала в игре эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми.