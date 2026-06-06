«На грунте Парижа новая звезда». Rolex поздравил Мирру Андрееву с победой на «РГ»-2026

Пресс-служба швейцарской часовой компании Rolex отреагировала на триумф 19-летней российской теннисистки и восьмой ракетки мира Мирры Андревой на Открытом чемпионате Франции – 2026. В финале россиянка обыграла представительницу Польши Майю Хвалиньску со счётом 6:3, 6:2.

«Поздравляем Мирру Андрееву с её первой победой на «Ролан Гаррос» и первым титулом на турнирах серии «Большого шлема». На грунтовых кортах Парижа появилась новая звезда. Эта корона по праву твоя», — говорится в сообщении компании в социальной сети Х.

Теннисистки провели на корте 1 час 23 минуты. За время матча Мирра Андреева выполнила одну подачу навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смогла реализовать 7 из 12 брейк-пойнтов. Майя Хвалиньска не сделала в игре эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми.