Фото: Мирра Андреева получила трофей «Ролан Гаррос» — 2026

Российская теннисистка Мирра Андреева получила трофей за победу в финале женского одиночного разряда «Ролан Гаррос» – 2026. Россиянка обыграла польскую теннисистку Майю Хвалиньску (114-й номер рейтинга) со счётом 6:3, 6:2.

Теннисистки провели на корте 1 час 23 минуты. За время матча Мирра Андреева выполнила одну подачу навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смогла реализовать 7 из 12 брейк-пойнтов. Майя Хвалиньска не сделала в игре эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми.

19-летняя Андреева завоевала шестой титул в карьере и первый чемпионский трофей на турнирах «Большого шлема».