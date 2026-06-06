Андреева на русском языке поблагодарила бывшего тренера после победы на «РГ»

Восьмая ракетка мира российская теннисистка Мирра Андреева на русском языке поблагодарила своего бывшего детского тренера Кирилла Крюкова во время церемонии награждения после победы на Открытом чемпионате Франции – 2026. В финале турнира Андреева обыграла польку Майю Хвалиньску со счётом 6:3, 6:2.

«Кирилл Александрович, я знаю, что вы тоже смотрите по телевизору, телефону, спасибо за вашу поддержку и за то, что вы всегда помогаете и верите в меня», – сказала Андреева на церемонии награждения.

Мирра Андреева стала седьмым представителем России, который одержал победу на турнире «Большого шлема». Ранее подобного достижения добивались Евгений Кафельников, Марат Сафин, Даниил Медведев, Мария Шарапова, Светлана Кузнецова и Анастасия Мыскина.

19-летняя Андреева завоевала шестой титул в карьере и первый чемпионский трофей на турнирах «Большого шлема».