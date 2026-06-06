Пресс-служба «Ролан Гаррос» поздравила Мирру Андрееву с победой в финале турнира
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Пресс-служба Открытого чемпионата Франции поздравила 19-летнюю российскую теннисистку, восьмую ракетку мира Мирру Андрееву с победой в финале турнира в Париже, где представительница России обыграла польскую теннисистку Майю Хвалиньску со счётом 6:3, 6:2.
Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
114
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Окончен
0 : 2
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8
Мирра Андреева
М. Андреева
Фото: «Ролан Гаррос»
«Добро пожаловать в клуб чемпионов «Большого шлема», Мирра!» — написали представители пресс-службы «Ролан Гаррос» в социальной сети Х.
Мирра Андреева стала седьмым представителем России, который одержал победу на турнире «Большого шлема». Ранее подобного достижения добивались Евгений Кафельников, Марат Сафин, Даниил Медведев, Мария Шарапова, Светлана Кузнецова и Анастасия Мыскина.
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