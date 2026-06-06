Видео: Мирра Андреева перепутала места для фото с трофеем после победы на «Ролан Гаррос»
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19-летняя российская теннисистка и восьмая ракетка мира Мирра Андреева перепутала места для фотографий с трофеем, после того как выиграла Открытый чемпионат Франции. В финале Андреева оказалась сильнее представительницы Польши Майи Хвалиньски — 6:3, 6:2.
Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
114
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Окончен
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8
Мирра Андреева
М. Андреева
Мирра Андреева стала седьмым представителем России, который одержал победу на турнире «Большого шлема». Ранее подобного достижения добивались Евгений Кафельников, Марат Сафин, Даниил Медведев, Мария Шарапова, Светлана Кузнецова и Анастасия Мыскина.
19-летняя Андреева завоевала шестой титул в карьере и первый чемпионский трофей на турнирах «Большого шлема».
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