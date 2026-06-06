Видео: Мирра Андреева перепутала места для фото с трофеем после победы на «Ролан Гаррос»

19-летняя российская теннисистка и восьмая ракетка мира Мирра Андреева перепутала места для фотографий с трофеем, после того как выиграла Открытый чемпионат Франции. В финале Андреева оказалась сильнее представительницы Польши Майи Хвалиньски — 6:3, 6:2.

Мирра Андреева стала седьмым представителем России, который одержал победу на турнире «Большого шлема». Ранее подобного достижения добивались Евгений Кафельников, Марат Сафин, Даниил Медведев, Мария Шарапова, Светлана Кузнецова и Анастасия Мыскина.

19-летняя Андреева завоевала шестой титул в карьере и первый чемпионский трофей на турнирах «Большого шлема».