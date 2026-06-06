Мирра Андреева стала третьей самой молодой чемпионкой ТБШ в XXI веке
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19-летняя россиянка Мирра Андреева (восьмая строчка рейтинга) стала третьей самой юной победительницей турнира «Большого шлема» в XXI веке. В финале «Ролан Гаррос» — 2026 Андреева обыграла польку Майю Хвалиньску (114-я строчка рейтинга) со счётом 6:3: 6:2.
Ролан Гаррос (ж). Финал
06 июня 2026, суббота. 16:25 МСК
114
Майя Хвалиньска
М. Хвалиньска
Окончен
0 : 2
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8
Мирра Андреева
М. Андреева
Также самыми юными победительницами ТБШ являются россиянка Мария Шарапова, которая выиграла «Уимблдон» в 2004 году в 17 лет, и британка Эмма Радукану — в 2021 году она выиграла титул US Open в возрасте 18 лет.
Одержав победу на «Ролан Гаррос» — 2026, Мирра Андреева завоевала шестой титул в карьере и первый чемпионский трофей на турнирах «Большого шлема».
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