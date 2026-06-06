Мирра Андреева стала третьей самой молодой чемпионкой ТБШ в XXI веке

19-летняя россиянка Мирра Андреева (восьмая строчка рейтинга) стала третьей самой юной победительницей турнира «Большого шлема» в XXI веке. В финале «Ролан Гаррос» — 2026 Андреева обыграла польку Майю Хвалиньску (114-я строчка рейтинга) со счётом 6:3: 6:2.

Также самыми юными победительницами ТБШ являются россиянка Мария Шарапова, которая выиграла «Уимблдон» в 2004 году в 17 лет, и британка Эмма Радукану — в 2021 году она выиграла титул US Open в возрасте 18 лет.

Одержав победу на «Ролан Гаррос» — 2026, Мирра Андреева завоевала шестой титул в карьере и первый чемпионский трофей на турнирах «Большого шлема».