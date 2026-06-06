Мирра Андреева повторила празднование Марии Шараповой после победы на «РГ»

Российская теннисистка Мирра Андреева повторила празднование бывшей первой ракетки мира россиянки Марии Шараповой после победы на Открытом чемпионате Франции – 2026. В финале Андреева обыграла польку Майю Хвалиньску со счётом 6:3, 6:2.
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Фото: Кадры из видео
Мирра Андреева стала первой с 2014 года россиянкой, выигравшей турнир «Большого шлема» в одиночном разряде. Предыдущей российской теннисисткой с таким достижением была Мария Шарапова.
В финале Андреева и Хвалиньска провели на корте 1 час 23 минуты. За время матча россиянка выполнила одну подачу навылет, допустив при этом две двойные ошибки, а также смогла реализовать 7 из 12 брейк-пойнтов. Полька не сделала в игре эйсов, допустила две двойные ошибки и реализовала три брейк-пойнта из восьми.
19-летняя Андреева завоевала шестой титул в карьере и первый чемпионский трофей на турнирах «Большого шлема».
- 6 июня 2026
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